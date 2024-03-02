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        Batman'da 400 arıcıya 4 bin kovan dağıtıldı

        Batman'da arıcılığın geliştirilmesi ve bal üretiminin arttırılması eylem planı kapsamında 400 arıcıya, yüzde 75 hibeli 4 bin polen tuzaklı fenni kovan dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 19:15 Güncelleme: 02.03.2024 - 19:22
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        Batman'da 400 arıcıya 4 bin kovan dağıtıldı
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        Batman'da arıcılığın geliştirilmesi ve bal üretiminin arttırılması eylem planı kapsamında 400 arıcıya, yüzde 75 hibeli 4 bin polen tuzaklı fenni kovan dağıtıldı.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde kovan dağıtımı töreninde konuşan Vali Ekrem Canalp,1,5 yıl önce ilgili paydaşlarla birlikte arıcılık eylem planı hazırladıklarını söyledi.

        Eylem planının ana unsurlarından ilkinin üretimi arttırmak olduğunu kaydeden Canalp, şöyle konuştu:

        "Daha fazla arı kovanı, üretici ve arı ürünü elde edebilmek istiyoruz. Şu anki kovan dağıtımımız bu aşamalardan biridir. 4 bin adet arısız kovan dağıtıyoruz. Ayrıca geleneksel yöntemlerle yapılan arıcılığı da teşvik etmek istiyoruz. Bununla ilgili de geleneksel unsurları barındıran aynı zamanda da fenni arıcılığın gerekliliklerini beraber ortaya koyabileceğimiz kendi kovanımızı geliştirdik. Birkaç hafta içerisinde o kovanlarımızın da dağıtımını yapacağız."

        İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aydın da arıcılıktan sadece bal elde edilmediğini ayrıca polen, arı sütü, arı zehri ve propolis gibi ürünlerin de elde edildiğini anlattı.

        Batman olarak geçen yıl 240 ton bal elde edildiğini aktaran Aydın, "Baldan yaklaşık 120 milyon liralık bir gelir elde edildi. Bugün de yüzde 75 hibeli boş kovan dağıtımı yapıyoruz." diye konuştu.

        Batman Arı Yetiştiricileri Birlik Başkanı Çetin Doyar'ın da konuşma yaptığı programda, arı yetiştiricilerine kovanları dağıtıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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