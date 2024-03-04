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        Batman'da 500 çocuk sünnet ettirildi

        Batman Belediyesi tarafından düzenlenen şölenle 500 çocuk sünnet ettirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 15:59 Güncelleme: 04.03.2024 - 16:09
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        Batman'da 500 çocuk sünnet ettirildi
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        Batman Belediyesi tarafından düzenlenen şölenle 500 çocuk sünnet ettirildi.

        Bir düğün salonunda gerçekleştirilen sünnet töreninde, çocuklara çeşitli hediyeler verildi, palyaçolar da gösterileriyle çocukları eğlendirdi.

        Törene katılan Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, bütün bu çalışmaları devletin imkanlarını milletin hizmetine sunan bir belediyecilik anlayışıyla gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Bu anlayış doğrultusunda toplu sünnet şöleni gerçekleştirdiklerini dile getiren Canalp, "Evlatlarımızın toplu sünnet şöleninde sizlerle beraberiz. Allah hepsi için hayırlı ve mübarek eylesin." dedi.

        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

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