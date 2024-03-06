Batman'da öğrencilere deprem eğitimi verildi
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde lise öğrencilerine deprem eğitimi verildi.
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde lise öğrencilerine deprem eğitimi verildi.
İlçede 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla Anadolu İmam Hatip Lisesinde coğrafya öğretmeni Harun Yarbay tarafından öğrencilere afet bilinci eğitimi verildi.
Eğitimde öğrencilere deprem anında ve sonrasında nasıl hareket edilmesi anlatıldı.
Eğitimden sonra okulda yapılan deprem tatbikatında çök-kapan-tutun uygulaması yapıldı.
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