Batman'da öğrencilere deprem eğitimi verildi

Eğitimde öğrencilere deprem anında ve sonrasında nasıl hareket edilmesi anlatıldı.

İlçede 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla Anadolu İmam Hatip Lisesinde coğrafya öğretmeni Harun Yarbay tarafından öğrencilere afet bilinci eğitimi verildi.

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