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        Batman'da öğrencilere deprem eğitimi verildi

        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde lise öğrencilerine deprem eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 13:29 Güncelleme: 06.03.2024 - 14:29
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        Batman'da öğrencilere deprem eğitimi verildi
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        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde lise öğrencilerine deprem eğitimi verildi.

        İlçede 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla Anadolu İmam Hatip Lisesinde coğrafya öğretmeni Harun Yarbay tarafından öğrencilere afet bilinci eğitimi verildi.

        Eğitimde öğrencilere deprem anında ve sonrasında nasıl hareket edilmesi anlatıldı.

        Eğitimden sonra okulda yapılan deprem tatbikatında çök-kapan-tutun uygulaması yapıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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