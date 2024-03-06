Hasankeyf'te arıcılara kovan desteği

Törene, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Muharrem Aksoy ve kurum personelleri katıldı.

İmrak, "Hasankeyf'te üretilen balın piyasada hakkettiği değeri bulması için elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız. Desteklerinden dolayı Valimiz Sayın Ekrem Canalp'e teşekkür ediyorum." dedi.

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