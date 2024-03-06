Bakan Kacır: Bilim ve teknolojide güçlenen Türkiye'yi hep birlikte inşa ediyoruz

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Ülkemiz için insan kaynağımıza gereken yatırımı yapıyor, bilim ve teknolojide güçlenen, kendinden emin, ayakları yere sağlam basan bir Türkiye'yi hep birlikte inşa ediyoruz. 'Türkiye Yüzyılı'nda; 7'den 77'ye adeta toplumsal bir seferberlik ruhuyla hareket ediyoruz" dedi

Bakan Kacır, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Batman'a geldi. Batman Valiliği'ne kendi kullandığı TOGG ile gelen Kacır, Valilik Şeref Defteri'ni imzalayarak kentteki çalışmalar hakkında Vali Ekrem Canalp'ten bilgi aldı. Kacır'ı AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, AK Parti Batman Belediye Başkan adayı Adil Sebati Ceylan, AK Parti İl Başkanı Akif Gür ile vali yardımcıları karşıladı. Kacır, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Necat Nasıroğlu Külliyesi'nde bulunan gençlik merkezi ve kütüphanenin açılışını gerçekleştirerek, külliye içindeki Hatice Nasıroğlu Konferans Salonu'nda düzenlenen 'Batman'ı TÜBİTAK Yayınlarıyla Buluşturuyoruz' projesinin tanıtım törenine katıldı.

'TÜM İLÇELERİMİZDE TÜBİTAK KİTAPLIKLARI KURUYORUZ'

Törende konuşan Kacır, bilgiye erişimi kolaylaştırdıklarını belirterek, "TÜBİTAK, Batman Valiliğimiz ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz iş birliğinde; bilimi toplumla buluşturan projemizle, Batman'da anaokulundan liseye kadar 492 okulumuza 160 binin üzerinde popüler bilim kitabı ve binlerce dergi armağan etmenin heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Projemize İstanbul ile başlamış, geçtiğimiz hafta da Eskişehir'de devam etmiştik. Bugün de ülkemizin güzide şehirlerinden Batman'dayız. Batman merkezdeki tüm okullarımıza 75 bin kitap armağan etmiştik ama bugün sadece Batman merkezde değil; Hasankeyf'ten Gercüş'e, Beşiri ve Kozluk'tan Sason'a kadar tüm ilçelerimizde TÜBİTAK kitaplıkları kuruyor, çocuklarımız ve gençlerimizin bilime ilgisini artırıyoruz. Bilgiye erişimi kolaylaştırıp, onların ufkunu genişletmeyi amaçladığımız projemizin TEKNOFEST kuşağı gençlerimiz, tüm Batmanlı öğrencilerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

İstanbul, Ankara ve İzmir’de düzenlenen TEKNOFEST'leri 4,5 milyon kişinin ziyaret ettiğini belirten Kacır, "Cumhuriyetimizin ikinci asrında, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 'tam bağımsızlık' anlayışıyla kutlu yürüyüşümüzü sürdürüyoruz. Ülkemiz için insan kaynağımıza gereken yatırımı yapıyor, bilim ve teknolojide güçlenen, kendinden emin, ayakları yere sağlam basan bir Türkiye'yi hep birlikte inşa ediyoruz. 'Türkiye Yüzyılı'nda; 7’den 77'ye adeta toplumsal bir seferberlik ruhuyla hareket ediyoruz. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında, aziz milletimize İstanbul, Ankara ve İzmir'de 3 TEKNOFEST armağan ederek, 4,5 milyonun üzerinde ziyaretçinin katılımıyla Milli Teknoloji Hamlesi'nin coşkusunu yaşadık. Gençlerimizin geleceğe dair ufkunu şekillendirdiğimiz TEKNOFEST'lerde; biyoteknolojiden roket mühendisliğine, yapay zekadan iklim teknolojilerine kadar 44 teknoloji yarışmasında 1 milyon gencimizin rekabetine şahit olduk. TEKNOFEST kuşağımızın; akamete uğramış bilim ve teknoloji yolculuğumuzu yeniden dirilten, geleceğin Türkiye'sine giden yolun köşe taşlarını döşeyen, yarınlarımız adına ümidimizi yeşerten nesil olacağından hiç şüphem yok. 81 ilimizin tamamında kurduğumuz Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nde 16 bin ortaokul ve lise öğrencimize; robotik kodlamadan, tasarımdan programlamaya, nesnelerin internetinden havacılık ve uzay teknolojilerine birçok yenilikçi teknoloji alanında 3 yıl ücretsiz eğitim imkanı sunuyoruz" diye konuştu.

'10 BİLİM MERKEZİMİZDE 11 MİLYON ZİYARETÇİMİZİ AĞIRLADIK'

Kacır, hizmet veren 10 büyük ölçekli bilim merkezini 11 milyon kişinin ziyaret ettiğini ifade ederek, şöyle dedi:

"Öte yandan bilim merkezlerimiz vasıtasıyla genç nesillerimizi bilimle buluşturuyor, onları denemeye ve keşfetmeye teşvik ediyoruz. Hizmet vermekte olan 10 büyük ölçekli bilim merkezimizde bugüne kadar 11 milyon ziyaretçi ağırladık. Ayrıca ziyarete açık ilçe ölçeğindeki 15 bilim merkezimizde 850 bin gencimizi bilimin atölyeleriyle buluşturduk. İnşallah yakın zamanda da Necat Nasıroğlu Vakfı'nın önderliğinde, Batman da bir bilim merkezine kavuşacak, orayı da TÜBİTAK eliyle güçlendirecek, inşallah Batman'ın bilim insanlarının, mühendislerinin, araştırmacılarının yetişeceği bilim merkezine Batman'ı kavuşturacağız. Bilimin temelinde, merak ve keşfetme arzusu yatıyor. İnsanoğlu merak ettikçe okur, okudukça merakı artar. Bu anlayışla TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları'yla 30 yılı aşkın bir süredir her yaştan okura sesleniyor, bilime yönelik ilgiyi ve merakı artırıyoruz. Bugüne kadar yayımladığımız bin 167 eserde, 28 milyonu aşan baskı adedine ulaştık. Geride bıraktığımız yılda; 37'si yeni olmak üzere toplam 204 kitapta, 2 milyon 700 bini aşan basım adedine eriştik. Bu yılın ilk 2 ayında popüler bilim dergilerine abone sayımızı yüzde 162 artırarak 568 bine çıkardık."