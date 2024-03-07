Hasankeyf Kaymakamı İmrak esnafı ziyaret etti
Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, esnafa ziyarette bulundu.
Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, esnafa ziyarette bulundu.
Çarşı esnafını ziyaret eden İmrak, onlarla sohbet etti, talep ve ihtiyaçlarını dinledi.
Her zaman yanlarında olduklarını belirten İmrak, esnafa hayırlı kazançlar diledi.
Esnaf da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, İmrak'a gösterdiği ilgi ve alakadan dolayı teşekkür etti.
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