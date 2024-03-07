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        Hasankeyf Kaymakamı İmrak esnafı ziyaret etti

        Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, esnafa ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 13:22 Güncelleme: 07.03.2024 - 13:47
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        Hasankeyf Kaymakamı İmrak esnafı ziyaret etti
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        Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, esnafa ziyarette bulundu.

        Çarşı esnafını ziyaret eden İmrak, onlarla sohbet etti, talep ve ihtiyaçlarını dinledi.

        Her zaman yanlarında olduklarını belirten İmrak, esnafa hayırlı kazançlar diledi.

        Esnaf da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, İmrak'a gösterdiği ilgi ve alakadan dolayı teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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