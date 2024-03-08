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        DEM Parti'nin seçim lokali açılışı sonrası çıkan olaylarda 2 gözaltı

        BATMAN'da Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) seçim lokali açılışı sonrası, yolu trafiğe kapatıp ateş yakan şüphelilerden 2'si gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 10:47 Güncelleme: 08.03.2024 - 10:50
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        DEM Parti'nin seçim lokali açılışı sonrası çıkan olaylarda 2 gözaltı
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        BATMAN’da Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) seçim lokali açılışı sonrası, yolu trafiğe kapatıp ateş yakan şüphelilerden 2'si gözaltına alındı.

        DEM Parti tarafından 31 Mart yerel seçimleri için Bağlar ile Pazaryeri mahallelerinin kesiştiği bölgede seçim lokali açıldı. Açılışın ardından bir grup, dün gece çöp konteynerleriyle yolu kapatıp ateş yakarak, terör örgütü PKK propagandası yaptı. Polisin dağılmaları yönünde uyarılarına taşla karşılık veren gruba, TOMA ile müdahale edildi. Ara sokaklara kaçan şüphelilerden 2’si, yakalanıp gözaltına alındı. Kapanan yol trafiğe açılırken, şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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