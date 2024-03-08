Batman'da Petrolkent ADEM açılışı yapıldı

Batman'da Petrolkent Mahallesinde Aile Destek Merkezi'nin (ADEM) açılışı gerçekleştirildi.

Batman Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından kadınların aile ekonomilerine katkı sağlamaları ve meslek öğrenmeleri amacıyla Petrolkent Mahallesinde ADEM kuruldu.

Merkezin açılışına Vali Ekrem Canalp, ADEM'lerde verilen kurslar ile kadınları ekonomik hayatın içerisine çekebilmeyi ve ihtiyaç duydukları bilgi ve beceriyi kazandırmayı amaçladıklarını söyledi.

ADEM'lerde eğitim alan 65 kadın kursiyerin çeşitli üniversitelerde Güzel Sanatlar Fakültesine girmeye hak kazandığını belirten Canalp, "Çünkü burada o sanatlarla ilgili kendi becerilerini, kabiliyetlerini geliştirdiler ve Güzel Sanatlar Fakültesine girmeye hak kazandılar." dedi.

ADEM’ler bünyesinde açılan aşçılık ve pastacılık kurslarına katılan 58 kadının da kendi işini kurduğunu aktaran Canalp, 32 kursiyerin de usta öğretici olduğunu bildirdi.

Canalp, "Merkezde önümüzdeki yıllarda binlerce, on binlerce kadınımız benzer nitelikteki kabiliyetleri, becerileri kazanacaktır. Batman'da kadınların ekonomik hayatın içerisine girmelerini destekliyoruz. Bunu önceliyoruz." diye konuştu.

Daha sonra merkezin açılışı yapıldı.