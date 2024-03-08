AK Parti Batman Belediye Başkan adayı Ceylan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

Kadınlara karanfil dağıtan Ceylan, kadınları üretimin her alanında görmenin kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Ceylan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla tekstil atölyelerini ve kadın öğretmenleri ziyaret etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.