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        Batman'da ilkokul öğrencileri Hasankeyf'in tarihi mekanlarını gezdi

        Batman'da köy okulunda okuyan ilkokul öğrencileri, Hasankeyf ilçesinin tarihi turistik yerlerini gezdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 14:36 Güncelleme: 26.04.2024 - 15:21
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        Batman'da ilkokul öğrencileri Hasankeyf'in tarihi mekanlarını gezdi
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        Batman'da köy okulunda okuyan ilkokul öğrencileri, Hasankeyf ilçesinin tarihi turistik yerlerini gezdi.

        Hasankeyf ilçesine bağlı Akalın İlkokulunda okuyan öğrenciler, tarihi ve kültürel yerleri tanıma amacıyla ilçe merkezindeki tarihi turistik mekanları gezdi.

        Öğretmenleri eşliğinde Hasankeyf Müzesi, kapalı çarşı, Zeynel Bey Türbesi, Artuklu Hamamı ve Arkeoparkı gezen öğrenciler, düzenlenen tekne turuyla da Hasankeyf Kalesini görme imkanı buldu.

        Okulda görevli öğretmen Fatih Aygün, gezide eserler hakkında öğrencilere bilgi verdiklerini belirtti.

        Aygün, "Hasankeyf Kalesini yakından gördük. İlk defa tekneye binen çocuklar çok mutlu oldu. Onların mutluluğunu bizi de mutlu etti." dedi.

        Galeri
        Galeri

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