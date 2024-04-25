BATMAN’da tamir için bir iş yerine getirilen cep telefonu, patlayıp alev aldı. Paniğe neden olan patlama anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Meydan Mahallesi’ndeki bir iş yerinde meydana geldi. Bataryası şiştiği için servise getirilen cep telefonu, tamir sırasında patladı. Çalışanlar, alev alan telefonu tekmeleyerek dışarı attı. Telefon kullanılamaz hale gelirken, patlama anı ve yaşanan panik, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.