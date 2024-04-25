Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Otomobile tutunan patenli çocuğun tehlikeli yolculuğu kamerada

        BATMAN'da otomobilin arkasına tutunan çocuğun tehlikeli yolculuğu, cep telefonuyla kayda alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 15:20 Güncelleme: 25.04.2024 - 15:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otomobile tutunan patenli çocuğun tehlikeli yolculuğu kamerada
        ABONE OL
        ABONE OL

        BATMAN’da otomobilin arkasına tutunan çocuğun tehlikeli yolculuğu, cep telefonuyla kayda alındı.

        Demokrasi Bulvarı’nda öğle saatlerinde patenli bir çocuk, hareket eden otomobilin arkasına tutunarak yolculuk yaptı. Kask ve koruma malzemeleri olmadan ilerleyen çocuğun tehlikeye davetiye çıkardı. Bir süre sonra gözden kaybolan çocuğun tehlikeli yolculuğu, trafikteki başka bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Otomobil kafeye daldı, kedi saniyelerle kurtuldu
        Otomobil kafeye daldı, kedi saniyelerle kurtuldu
        "Toz taşınımında mümkün olduğunca dışarı çıkmayın" uyarısı!
        "Toz taşınımında mümkün olduğunca dışarı çıkmayın" uyarısı!
        Gözlerini Fenerbahçe'nin rekoruna dikti!
        Gözlerini Fenerbahçe'nin rekoruna dikti!
        Genç doktor öldü! 2'si ağır 6 yaralı! Zincirleme kaza!
        Genç doktor öldü! 2'si ağır 6 yaralı! Zincirleme kaza!
        59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 5. etap koşuluyor
        59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 5. etap koşuluyor
        3 aydır sinyal alınamıyor! Tuba'nın pili bitti
        3 aydır sinyal alınamıyor! Tuba'nın pili bitti
        Polat çifti silahlı saldırı davasında hakim karşısında
        Polat çifti silahlı saldırı davasında hakim karşısında
        Tarlabaşı'nda rezidans fiyatına tropik ada
        Tarlabaşı'nda rezidans fiyatına tropik ada
        Cezaevine gönderildi! Öğrenciye istismar!
        Cezaevine gönderildi! Öğrenciye istismar!
        Türk takımları kaç eleme oynayacak?
        Türk takımları kaç eleme oynayacak?
        Sarayla reçel savaşı
        Sarayla reçel savaşı
        Sürpriz aday! Sergen Yalçın kararı
        Sürpriz aday! Sergen Yalçın kararı
        Feci olay! İndiği aracının altında kaldı!
        Feci olay! İndiği aracının altında kaldı!
        Husumetlisine kurşun yağmuru! "Konuşmak" için buluşma cinayetle bitti!
        Husumetlisine kurşun yağmuru! "Konuşmak" için buluşma cinayetle bitti!
        Avrupa'da peş peşe 1 euroya ev kampanyaları
        Avrupa'da peş peşe 1 euroya ev kampanyaları
        Ziyaretçi kabul edebilecek
        Ziyaretçi kabul edebilecek
        Çorlu tren kazası davasında karar çıktı
        Çorlu tren kazası davasında karar çıktı
        İstanbul Park ihalesi iptal olmadı
        İstanbul Park ihalesi iptal olmadı
        Cazibe merkezi Galatasaray!
        Cazibe merkezi Galatasaray!

        Benzer Haberler

        Batman'da öğrenciler İl Jandarma Komutanlığındaki etkinliğe katıldı
        Batman'da öğrenciler İl Jandarma Komutanlığındaki etkinliğe katıldı
        Batman'da kaçakçılık operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı
        Batman'da kaçakçılık operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı
        Destici: Terör örgütleri ile aralarına mesafe koymazlarsa devlet gereğini y...
        Destici: Terör örgütleri ile aralarına mesafe koymazlarsa devlet gereğini y...
        BBP Genel Başkanı Destici, Batman'da konuştu:
        BBP Genel Başkanı Destici, Batman'da konuştu:
        Batman'da DEM Parti il binasında arama yapıldı
        Batman'da DEM Parti il binasında arama yapıldı
        Batman'da hakkında 67 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakala...
        Batman'da hakkında 67 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakala...