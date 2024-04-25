Otomobile tutunan patenli çocuğun tehlikeli yolculuğu kamerada
BATMAN'da otomobilin arkasına tutunan çocuğun tehlikeli yolculuğu, cep telefonuyla kayda alındı.
BATMAN’da otomobilin arkasına tutunan çocuğun tehlikeli yolculuğu, cep telefonuyla kayda alındı.
Demokrasi Bulvarı’nda öğle saatlerinde patenli bir çocuk, hareket eden otomobilin arkasına tutunarak yolculuk yaptı. Kask ve koruma malzemeleri olmadan ilerleyen çocuğun tehlikeye davetiye çıkardı. Bir süre sonra gözden kaybolan çocuğun tehlikeli yolculuğu, trafikteki başka bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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