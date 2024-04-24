BBP Genel Başkanı Destici, Batman'da konuştu:

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Burada yaşayan vatandaşlarımız huzur, birlik ve beraberlik istiyor. Devletimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da güçlü bir şekilde bunu temin edecektir. Bugüne kadar bunu bozmaya çalışanlara nasıl fırsat verilmemişse bundan sonra da verilmeyecektir." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Batman'a gelen Destici, Valiliği ziyaret etti.

Vali Ekrem Canalp ile görüşen Destici, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkenin en önemli şehirlerinden biri olan Batman'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Vali Canalp'i sunduğu hizmetlerden dolayı tebrik eden Destici, Batman'ın ülke için önemine değindi. Destici, sözlerini şöyle sürdürdü: "Batman hem birlikte yaşama kültürünü ortaya koyduğumuz önemli bir şehrimiz hem de Türkiye ekonomisine güçlü bir şekilde özellikle petrol ve diğer sair madenlerle katkı sağlayan bir şehrimiz. Ama bizim için bu gelirden daha önemlisi burada yaşayan binlerce kardeşimizin, insanımızın mutluluğu, huzuru, refahı. Bunun için siyaset yapıyoruz. Valilerimiz, kaymakamlarımız, askerimiz, polisimiz bunun için görev yapıyor. Burada yaşayan vatandaşlarımız huzur, birlik ve beraberlik istiyor. Devletimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da güçlü bir şekilde bunu temin edecektir. Bugüne kadar bunu bozmaya çalışanlara nasıl fırsat verilmemişse bundan sonra da verilmeyecektir."