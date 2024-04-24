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        Batman'da 67 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        BATMAN'da polis ekiplerinin durumundan şüphelenerek durdurduğu E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 18:48 Güncelleme: 24.04.2024 - 18:50
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        Batman'da 67 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        BATMAN’da polis ekiplerinin durumundan şüphelenerek durdurduğu E.E.’nin, 10 ayrı suç doyasından hakkında 67 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. E.E., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Bahçelievler Mahallesi’nde durumundan şüphelenilerek durdurduğu E.E. isimli erkeğin kimliğini kontrol etti. Yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) uygulamasında şüphelinin, ‘hükümlü veya tutuklunun kaçması’, ‘resmi belgede sahtecilik’, ‘bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık’, ‘kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak’, ‘çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme’ suçlarından oluşan 10 ayrı dosyadan hakkında kesinleşmiş 67 yıl 7 ay hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

        Gözaltına alınan E.E., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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