Recep öğretmen öğrencilerinin hayallerini gerçekleştirmek için çeşitli etkinlikler düzenliyor

İBRAHİM TOPRAK - Batmanlı öğretmen Recep Bingöl, 14 yıldır görev yaptığı Beşiri ilçesinin Değirmenüstü köyündeki ilkokulda öğrencilerin hayallerini gerçekleştirmeye çalışıyor.

Beşiri'nin Çevrimova köyünde doğan Bingöl, 1994 yılında köydeki ilkokulda eğitim öğretime başladıktan bir süre sonra sınıf öğretmeni terör örgütü PKK mensuplarınca kaçırılarak şehit edildi.

Daha sonra ailesi ile kent merkezine yerleşen Bingöl, ilk, orta ve lise eğitimini tamamladıktan sonra Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümünden mezun oldu.

İlk atandığı Değirmenüstü köyünde 14 yıldır görev yapan Bingöl, eğitim hizmeti sunmanın yanı sıra öğrencilerinin hayal gücünü geliştirmek ve hayallerini gerçekleştirmek için de çaba gösteriyor. Öğrencilerine hayallerini soran Recep öğretmen, kendisine iletilen hayalleri farklı etkinliklerle gerçekleştirirken yüzleri de güldürüyor. Kazandıkları öz güven ile hayallerini özgürce dile getirebilen öğrenciler yetiştirmeyi hedefleyen Recep öğretmen, o hayallerin gerçekleştiği mutlu anlara ilişkin kayıtları sosyal medyadan paylaşıyor, objektiflere yansıyan fotoğraflarla da okulun duvarlarını süslüyor.

- "Okulda öğretmen olmamasının ne demek olduğunu küçük yaşta öğrendim" Recep Bingöl, AA muhabirine, Çevrimova köyünde okula başladıktan iki hafta sonra sınıf öğretmeninin terör örgütü PKK mensuplarınca kaçırılıp şehit edildiğini, bu nedenle bir süre okula devam edemediğini belirtti. "Her gün gidiyor fakat okulun açılmadığını görünce geri dönüyordum. Okulda öğretmen olmamasının ne demek olduğunu küçük yaşta öğrenmiş oldum." diyen Bingöl, daha sonra eğitim amacıyla ailesinin kent merkezine yerleşme kararı aldığını söyledi.

Batman'a yerleştikten sonra eğitimini kentte tamamladığını, daha sonra çok istediği sınıf öğretmenliği bölümünde okuduğunu anlatan Bingöl, mezun olduktan sonra memleketine atandığını ifade etti. Bingöl, "Doğduğum yere yakın bir köye öğretmen olarak atandım. Yaklaşık 14 yıldır Değirmenüstü köyünde sınıf öğretmeniyim. Son 5 yıldır da müdür yetkili öğretmen olarak görev yapıyorum." dedi. Öğrencilerini yetiştirirken akademik eğitim vermenin yanı sıra onların mutlu olmaları ve geleceğe hazırlanmaları için de gayret ettiğini dile getiren Bingöl, öğrencileriyle yaptığı etkinlikleri kayda alarak sosyal medyadan o mutlu anları paylaştığını belirtti.

- Kenan Sofuoğlu'nun daveti üzerine öğrencisi ile Sakarya'ya gitti Bingöl, öğrencilerine hayallerini sorduğunu, top, oyuncak gibi maddi imkanlara dayalı istekleri gerçekleştirdiklerini söyledi. Uçağa veya motosiklete binmek, sihirbaz olmak gibi hayalleri olan çocuklar için de kurgu yaparak görüntü çektiklerini anlatan Bingöl, görüntülerin sosyal medyada ilgi gördüğünü kaydetti. Bingöl, "Bir öğrencimin motosiklete binme hayaline ilişkin çektiğimiz video Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu'na kadar ulaştı. Sofuoğlu, İl Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla bize ulaştı, beni ve öğrencimi Sakarya'ya davet etti. Sakarya'da öğrencim motosiklete bindi, Kenan Sofuoğlu'ndan ders almış oldu." diye konuştu.