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        Batman Valisi Canalp, tarihi Mor Kiryakus Manastırı'ndaki restorasyon çalışmalarını inceledi

        Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı Ayrancı köyünde bulunan tarihi Mor Kiryakus Manastırı'nda restorasyon çalışması sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 13:07 Güncelleme: 23.04.2024 - 13:07
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        Batman Valisi Canalp, tarihi Mor Kiryakus Manastırı'ndaki restorasyon çalışmalarını inceledi
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        Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı Ayrancı köyünde bulunan tarihi Mor Kiryakus Manastırı'nda restorasyon çalışması sürüyor.

        Batman Valisi Ekrem Canalp, ilçeye bağlı Ayrancı köyünde bulunan, yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya hazırlanan Mor Kiryakus Manastırı'nda devam eden restorasyon çalışmalarını inceledi.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü İhsan Aslanlı'dan yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgi alan Canalp'e, Beşiri Kaymakamı Muhammed Yılmaz da eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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