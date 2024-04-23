Batman Valisi Canalp, tarihi Mor Kiryakus Manastırı'ndaki restorasyon çalışmalarını inceledi

İl Kültür ve Turizm Müdürü İhsan Aslanlı'dan yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgi alan Canalp'e, Beşiri Kaymakamı Muhammed Yılmaz da eşlik etti.

Batman Valisi Ekrem Canalp, ilçeye bağlı Ayrancı köyünde bulunan, yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya hazırlanan Mor Kiryakus Manastırı'nda devam eden restorasyon çalışmalarını inceledi.

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