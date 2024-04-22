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        Hasankeyf Kaymakamı İmrak'tan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

        Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 13:58 Güncelleme: 22.04.2024 - 13:58
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        Hasankeyf Kaymakamı İmrak'tan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı
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        Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        İmrak, mesajında, 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılmasıyla millet egemenliğinin hayata geçirildiğini belirterek, bu önemli günün Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından millet egemenliğini sonsuza kadar koruyacak olan çocuklara armağan edildiğini aktardı.

        Çocukların ülkenin en değerli varlığı, geleceğin güvencesi, yaşam sevinci ve umudu olduğunu kaydeden İmrak, çocuklara düşen görevin bilim ve gelişen teknolojiye açık, okuyan, sorgulayan, araştıran ve düşündüğünü ifade edebilen dürüst, çalışkan ve başarılı birer fert olmak olduğunu belirtti.

        İmrak, "Dileğimiz tüm dünya çocuklarının sevgi, barış ve huzur içinde, kardeşlik duygularıyla her günü bayram coşkusuyla yaşamaları. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin kurucu üyelerini rahmet, minnet ve şükranla anıyor, geleceğimizin teminatı çocuklarımızın bayramını kutluyor, sağlık, başarı ve mutluluklar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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