Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu haftaya güneşli başladı, gelecek 3-4 gün daha bu bölgelerde hava güneşli kalıyor. Doğu Akdeniz ve Güneydoğu yaklaşan hafta sonunda yağışlı havanın etkisine girebilir, bunlar gök gürültülü sağanak halinde inen bahar yağmurları olur. O yağışlar gerçekleşirse, bu hafta 35°C gibi yaz ortasında ulaştığımız seviyeye ulaşacak olan Adana-Kahramanmaraş-Adıyaman arasını serinletir.