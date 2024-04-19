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        Batman valisi ve milletvekilinden Batman Petrolspor'a bağış

        TFF 3'üncü Lig 2'nci grupta mücadele eden TPAO Batman Petrolspor'a, ligin bitmesine 2 hafta kala Batman Valisi Ekrem Canalp 100 bin TL, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu da 3 maaş bağışta bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 18:08 Güncelleme: 19.04.2024 - 18:10
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        Batman valisi ve milletvekilinden Batman Petrolspor'a bağış
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        TFF 3’üncü Lig 2’nci grupta mücadele eden TPAO Batman Petrolspor'a, ligin bitmesine 2 hafta kala Batman Valisi Ekrem Canalp 100 bin TL, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu da 3 maaş bağışta bulundu.

        TFF 3’üncü Lig 2’nci grupta mücadele eden Batman Petrolspor'a ligin bitimine 2 hafta kala destek mesajları geldi. 54 puanla ligdeki liderliğini sürdüren Batman Petrolspor'a Batman Valisi Ekrem Canalp 100 bin TL, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu da 3 milletvekili maaşını bağışladı. Vali Canalp, Batmanlıların takıma destekte bulunmalarını isteyerek, “Bütün Batmanlılara Petrolsporumuza sahip çıkmaya davet ediyorum. Son iki maçımız kaldı. Son iki maçımızda da iyi skorlar elde etmemiz lazım. Özellikle bu hafta sonu, Pazar günü yapacağımız maçta tüm Batmanlıları stadyuma davet ediyorum. Spor rekabettir, dostluktur, kardeşliktir. Biz bu rekabeti en iyi şekilde yaşamamız lazım. Coşkusunu da heyecanını da en güzel şekilde yaşamamız lazım. Şampiyonluğa oynayan bir takımımız var. Petrolspor’umuz şuanda kendi liginde birincidir. İnşallah da iki maç sonrasında da şampiyonluğu da beraberce bütün Batman'da coşkuyla, heyecanla yaşamak hepimize nasip olacaktır. Ben kendim bir bağışta bulundum ama ben bütün Batmanlıları da özelikle de imkanı olan tüm Batmanlıları da Petrolspor'a bağışta bulunmaya, destek olmaya davet ediyorum” dedi.

        ‘ÜÇ MAAŞIMI PETROLSPORA BAĞIŞLADIM’

        Petrolspor'un şampiyon olacağına inandığını söyleyen AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, “Petrolspor’umuza inanıyoruz. Şampiyon olacağımıza da inanıyoruz. Bütün kent, Batman'ın tamamı inanıyor. Dolasıyla bu coşkuyu bizim Batman kamuoyu olarak göstermemiz lazım. Biz hep şeyi söylüyoruz. Diyoruz ki, sorumluluk alma vakti geldiğinde hepimiz sorumluluk alırız. Ben geçenlerde beyanatta bulundum. 3 maaşımı Petrolspor'a bağışladım. Dolayısıyla Petrolspor’umuz her şeye layıktır. Biz bu konuda zaten kurumsal olarak Petrolspor’un ana sponsorluğunu da üstlenmiş durumdayız. Biz bütün Batman'daki STK'lara, iş dünyasına, bütün Batman'a buradan tekrar sesleniyorum. Son iki maçımız kaldı. Şampiyon oluyoruz. Hem taraftar olarak sahada hem pankartlarımızla hem bayraklarımızla, formalarımızla Batman bir bütün. Petrolspor’umuzu şampiyon yapalım. Biz iddialıyız. Batman'ı enler listesine taşıyacağız. Bunu sportif alanda da diğer branşlarda da göstereceğiz. Ama birinci önceliğimiz şuanda Petrolspor. Bütün Batman'a sesleniyorum sahip çıkın” diye konuştu.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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