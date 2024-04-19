Batman valisi ve milletvekilinden Batman Petrolspor'a bağış

TFF 3’üncü Lig 2’nci grupta mücadele eden TPAO Batman Petrolspor'a, ligin bitmesine 2 hafta kala Batman Valisi Ekrem Canalp 100 bin TL, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu da 3 maaş bağışta bulundu.

TFF 3’üncü Lig 2’nci grupta mücadele eden Batman Petrolspor'a ligin bitimine 2 hafta kala destek mesajları geldi. 54 puanla ligdeki liderliğini sürdüren Batman Petrolspor'a Batman Valisi Ekrem Canalp 100 bin TL, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu da 3 milletvekili maaşını bağışladı. Vali Canalp, Batmanlıların takıma destekte bulunmalarını isteyerek, “Bütün Batmanlılara Petrolsporumuza sahip çıkmaya davet ediyorum. Son iki maçımız kaldı. Son iki maçımızda da iyi skorlar elde etmemiz lazım. Özellikle bu hafta sonu, Pazar günü yapacağımız maçta tüm Batmanlıları stadyuma davet ediyorum. Spor rekabettir, dostluktur, kardeşliktir. Biz bu rekabeti en iyi şekilde yaşamamız lazım. Coşkusunu da heyecanını da en güzel şekilde yaşamamız lazım. Şampiyonluğa oynayan bir takımımız var. Petrolspor’umuz şuanda kendi liginde birincidir. İnşallah da iki maç sonrasında da şampiyonluğu da beraberce bütün Batman'da coşkuyla, heyecanla yaşamak hepimize nasip olacaktır. Ben kendim bir bağışta bulundum ama ben bütün Batmanlıları da özelikle de imkanı olan tüm Batmanlıları da Petrolspor'a bağışta bulunmaya, destek olmaya davet ediyorum” dedi.