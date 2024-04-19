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        Kolu paketleme makinesine sıkışan işçi, 1 saatlik çalışmayla kurtarıldı

        BATMAN'da çalıştığı ayakkabı imalat atölyesinde kolu paketleme makinesine sıkışan Ramazan Çelik (52), itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 13:00 Güncelleme: 19.04.2024 - 13:05
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        Kolu paketleme makinesine sıkışan işçi, 1 saatlik çalışmayla kurtarıldı
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        BATMAN’da çalıştığı ayakkabı imalat atölyesinde kolu paketleme makinesine sıkışan Ramazan Çelik (52), itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

        Olay, sabah saatlerinde Sağlık Mahallesi 12’nci Cadde’deki bir ayakkabı imalat atölyesinde meydana geldi. Atölyede işçi olan Ramazan Çelik, kolunu paketleme makinesine sıkıştırdı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çelik’in kolu, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı. Kolunda zedelenmeler olduğu tespit edilen Çelik, ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ramazan Çelik’in sağlık durumunun iyi olduğu ve olayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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