Beşiri'de öğrencilere trafik eğitimi verildi

Karayolları Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı trafik jandarma personelleri tarafından Yontukyazı İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerine yönelik trafik eğitim ve bilgilendirme semineri düzenlendi.

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