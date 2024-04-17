Beşiri'de öğrencilere trafik eğitimi verildi
Batman'ın Beşiri ilçesinde Yontukyazı İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi.
Batman'ın Beşiri ilçesinde Yontukyazı İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi.
Karayolları Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı trafik jandarma personelleri tarafından Yontukyazı İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerine yönelik trafik eğitim ve bilgilendirme semineri düzenlendi.
Seminerin ardından öğrencilere boyama ve hikaye kitapları hediye edildi.
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