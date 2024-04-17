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        Beşiri'de öğrencilere trafik eğitimi verildi

        Batman'ın Beşiri ilçesinde Yontukyazı İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 16:54 Güncelleme: 17.04.2024 - 16:54
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        Beşiri'de öğrencilere trafik eğitimi verildi
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        Batman'ın Beşiri ilçesinde Yontukyazı İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

        Karayolları Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı trafik jandarma personelleri tarafından Yontukyazı İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerine yönelik trafik eğitim ve bilgilendirme semineri düzenlendi.

        Seminerin ardından öğrencilere boyama ve hikaye kitapları hediye edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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