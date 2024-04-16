Batman'da "Genç Zihinler Yarışıyor" bilgi yarışması düzenlendi

Yarışmanın finaline, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Adem Taşkın, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, TPAO Batman Bölge Müdürü Mustafa Demir, Kültür ve Turizm İl Müdürü İhsan Arslanlı, Eğitim Müfettişleri Başkanı Hamit Aydın, şube Müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler ile aileleri katıldı.

Soruların büyük kısmını doğru yanıtlayan Batman Anadolu Lisesi öğrencileri birinci seçilirken, Halil Hamidi Anadolu İmam Hatip Lisesi ikinci, Gültepe Anadolu Lisesi ise üçüncü oldu.

Finalde, 71 lise arasında düzenlenen yarışmalarda ilk üçe kalan Gültepe Anadolu Lisesi, Batman Anadolu Lisesi ile Halil Hamidi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri birincilik kupasını kaldırabilmek için yarıştı.

Valilik koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği ile Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle hazırlanan yarışmanın finali İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirildi.

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