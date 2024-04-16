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        Hasankeyf İlçe Emniyet Amiri Özdemir'den Kaymakam İmrak'a ziyaret

        Hasankeyf İlçe Emniyet Amiri Musa Furkan Özdemir, Kaymakam Mehmet Ali İmrak'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 14:40 Güncelleme: 16.04.2024 - 14:40
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        Hasankeyf İlçe Emniyet Amiri Özdemir'den Kaymakam İmrak'a ziyaret
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        Hasankeyf İlçe Emniyet Amiri Musa Furkan Özdemir, Kaymakam Mehmet Ali İmrak'ı ziyaret etti.

        Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179'uncu yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla İlçe Emniyet Amiri Özdemir beraberindeki polis memurları ile Kaymakam İmrak'a makamında ziyaret gerçekleştirdi.

        Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İmrak, "Ülkemizin her yerinde olduğu gibi ilçemizde de vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için gece gündüz fedakarca çalışan tüm emniyet mensuplarına meslek hayatlarında kolaylık ve başarılar dilerim." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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