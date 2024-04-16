Hasankeyf İlçe Emniyet Amiri Özdemir'den Kaymakam İmrak'a ziyaret

Hasankeyf İlçe Emniyet Amiri Musa Furkan Özdemir, Kaymakam Mehmet Ali İmrak'ı ziyaret etti.

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179'uncu yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla İlçe Emniyet Amiri Özdemir beraberindeki polis memurları ile Kaymakam İmrak'a makamında ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İmrak, "Ülkemizin her yerinde olduğu gibi ilçemizde de vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için gece gündüz fedakarca çalışan tüm emniyet mensuplarına meslek hayatlarında kolaylık ve başarılar dilerim." dedi.