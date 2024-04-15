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        Yolcu otobüsünün önüne geçip ani fren yaptı; o anlar kamerada

        ADANA- Mersin karayolunda seyir halindeki hafif ticari araç, Batman'da özel bir firmaya ait yolcu otobüsünün önüne geçip ani fren yaparak şerit değiştirmesine izin vermedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 19:36 Güncelleme: 15.04.2024 - 19:40
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        Yolcu otobüsünün önüne geçip ani fren yaptı; o anlar kamerada
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        ADANA- Mersin karayolunda seyir halindeki hafif ticari araç, Batman’da özel bir firmaya ait yolcu otobüsünün önüne geçip ani fren yaparak şerit değiştirmesine izin vermedi. Otobüs sürücüsü, araç sürücü hakkında şikayetçi oldu. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Olay, dün akşam saatlerinde Adana-Mersin kara yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 01 ALB 311 plakalı hafif ticari araç, Batman-Balıkesir seferini yapan, 43 yolcunun bulunduğu Batman'daki özel bir firmaya ait Namettin Kuday yönetimindeki 62 AL 962 plakalı yolcu otobüsünün önüne geçerek ani fren yapmaya başladı. Otobüs sürücüsünün şerit değiştirmesine izin vermeyen hafif ticari araç, bir süre sonra gözden kayboldu. Araç sürücüsünün, yolcuların hayatını tehlikeye attığını belirten otobüs sürücüsü Kuday, şikayetçi oldu. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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