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        Gercüş'te fıstık üreticilerinin çapa mesaisi başladı

        Batman'ın Gercüş ilçesinde fıstık üreticilerinin çapa mesaisi başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 19:19 Güncelleme: 14.04.2024 - 19:19
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        Gercüş'te fıstık üreticilerinin çapa mesaisi başladı
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        Batman'ın Gercüş ilçesinde fıstık üreticilerinin çapa mesaisi başladı.

        Gercüş Ovası'nda fıstık yetiştiricileri, bakımını yaptıkları bahçelerini yeşeren yabani otlardan temizliyor.

        Fıstık ağaçlarının aralarını traktörle süren yetiştiriciler, ağaç diplerini de kazma ile çapalıyor.

        Yüceköy köyünde fıstık üreticisi Hüseyin Yılmaz, fıstık ağaçları için bakım yapmanın önemli olduğunu belirtti.

        Baharın gelişiyle çapa ve bakım mesailerinin başladığını kaydeden Yılmaz, "Budamadan sonra çapaya başladık. Traktörle tarlayı yabani otlardan temizledik ama traktörün alamadığı fıstık diplerini de kazma ile alıyoruz. Zahmetli bir iş ama emek sarf edince insan mutlu oluyor. Çocukluğumdan beri tarımla uğraşıyorum ve tarlada olmaktan zevk alıyorum. Allah çiftçilerin emeklerini boşa çıkarmasın." ifadelerini kullandı.

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