Batman'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı
Batman'ın Gercüş ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada, 6 kişi yaralandı.
Batman'ın Gercüş ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada, 6 kişi yaralandı.
İlçenin Yassıca köyü mevkisinde sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 27 AJV plakalı tır, 47 AH 792 plakalı hafif ticari araç ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarpıştı.
Kazada, araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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