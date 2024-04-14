Batman'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı

İlçenin Yassıca köyü mevkisinde sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 27 AJV plakalı tır, 47 AH 792 plakalı hafif ticari araç ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarpıştı.

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