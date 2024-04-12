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        Batman'da otomobiliyle makas atan sürücüye 6 bin 439 lira ceza

        BATMAN'da makas atarak ilerleyen ve trafikteki diğer araçları tehlikeye düşüren sürücüye 6 bin 436 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 12:11 Güncelleme: 12.04.2024 - 12:15
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        Batman'da otomobiliyle makas atan sürücüye 6 bin 439 lira ceza
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        BATMAN’da makas atarak ilerleyen ve trafikteki diğer araçları tehlikeye düşüren sürücüye 6 bin 436 lira ceza uygulandı.

        Batman-Siirt Çevre Yolu’nda 72 BA 617 plakalı otomobilin sürücüsü, trafiğin aktığı yolda makas atarak ilerledi. O anlar, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kayda alan sürücünün, “Sol boş, kasten sağa geçiyor ki sollama yapsın. Bak bak, seyret. Kendini herhalde öyle mutlu hissediyor” dediği duyuldu. Görüntüler büyük tepki toplarken, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü Trafik Düzenleme ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmada yakalanan otomobilin sahibine 6 bin 439 lira ceza uygulandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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