Batman'da otomobiliyle makas atan sürücüye 6 bin 439 lira ceza

BATMAN’da makas atarak ilerleyen ve trafikteki diğer araçları tehlikeye düşüren sürücüye 6 bin 436 lira ceza uygulandı.

Batman-Siirt Çevre Yolu’nda 72 BA 617 plakalı otomobilin sürücüsü, trafiğin aktığı yolda makas atarak ilerledi. O anlar, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kayda alan sürücünün, “Sol boş, kasten sağa geçiyor ki sollama yapsın. Bak bak, seyret. Kendini herhalde öyle mutlu hissediyor” dediği duyuldu. Görüntüler büyük tepki toplarken, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü Trafik Düzenleme ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmada yakalanan otomobilin sahibine 6 bin 439 lira ceza uygulandı.