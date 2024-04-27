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        TPAO Batman Petrolspor taraftarlarından şampiyonluk kutlaması

        TFF 3. Lig 2. Grup son hafta maçında deplasmanda Turgutluspor'u 3-2 mağlup ederek TFF 2. Lig'e yükselen TPAO Batman Petrolspor'un taraftarları, takımın 2. Lig'e çıkmasını kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 21:30 Güncelleme: 27.04.2024 - 21:30
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        TPAO Batman Petrolspor taraftarlarından şampiyonluk kutlaması
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        TFF 3. Lig 2. Grup son hafta maçında deplasmanda Turgutluspor'u 3-2 mağlup ederek TFF 2. Lig'e yükselen TPAO Batman Petrolspor'un taraftarları, takımın 2. Lig'e çıkmasını kutladı.

        TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden TPAO Batman Petrolspor'un deplasmanda oynadığı Turgutluspor maçını Batman'da taraftarlar Valilik önünde kurulan dev ekranda izledi.

        Sahadan 3-2 galip ayrılan TPAO Batman Petrolspor'un, 2. Grup'ta şampiyon olup 2. Lig'e yükselmesi sonucu taraftarlar büyük bir sevinç yaşadı.

        Valilikten Atatürk Parkı'na kadar yürüyen taraftarlar, TPAO Batman Petrolspor bayrakları taşıdı, meşaleler yakarak takımlarının şampiyonluğunu kutladı.

        Araçlarıyla yoldan geçen vatandaşlar da korna çalarak taraftarların mutluluğuna ortak oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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