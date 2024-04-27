TPAO Batman Petrolspor taraftarlarından şampiyonluk kutlaması

Araçlarıyla yoldan geçen vatandaşlar da korna çalarak taraftarların mutluluğuna ortak oldu.

Sahadan 3-2 galip ayrılan TPAO Batman Petrolspor'un, 2. Grup'ta şampiyon olup 2. Lig'e yükselmesi sonucu taraftarlar büyük bir sevinç yaşadı.

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