Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Çarşafları yakan mahkumlar hastanelik oldu

        Çarşafları yakan mahkumlar hastanelik oldu

        Kocaeli'de kadın mahkumlar, henüz belirlenemeyen bir sebeple çarşafları ateşe verdi. Dumandan etkilenen iki kadın hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 20:43 Güncelleme: 27.04.2024 - 20:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çarşafları yakan mahkumlar hastanelik oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Kadın Kapalı Cezaevi'nde çarşafları yakan 2 mahkum, dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

        Fotoğraf: DHA

        Olay, akşam saatlerinde Gebze ilçesindeki Kadın Kapalı Cezaevi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple koğuşlarındaki çarşafları yakan 2 mahkum, dumandan etkilenerek fenalaştı.

        Fotoğraf: DHA

        Yangın cezaevi görevlileri tarafından söndürülürken, fenalaşan 2 mahkum, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Derbide kırmızı kart ve goller!
        Derbide kırmızı kart ve goller!
        Akşener'den açıklamalar: Son kez konuşuyorum
        Akşener'den açıklamalar: Son kez konuşuyorum
        Buse Naz Çakıroğlu, Avrupa şampiyonu!
        Buse Naz Çakıroğlu, Avrupa şampiyonu!
        Bulunan kemikler Korhan Berzeg'e ait çıktı
        Bulunan kemikler Korhan Berzeg'e ait çıktı
        Öğrenci midibüsü devrildi: 12 yaralı
        Öğrenci midibüsü devrildi: 12 yaralı
        Köpeğiyle yürüyüşe çıktı, cansız bedeni bulundu
        Köpeğiyle yürüyüşe çıktı, cansız bedeni bulundu
        Halay çekerken telefonu çalındı
        Halay çekerken telefonu çalındı
        O anlar kamerada! 2 kişiyi bıçaklayan saldırgan vurularak yakalandı!
        O anlar kamerada! 2 kişiyi bıçaklayan saldırgan vurularak yakalandı!
        Belçika'daki olaylarda PKK/KCK izi
        Belçika'daki olaylarda PKK/KCK izi
        Ali Koç: Fenerbahçe herkesin önündedir
        Ali Koç: Fenerbahçe herkesin önündedir
        ABD'de üniversitelerde Filistin'e destek: Öğrenciler engel tanımıyor
        ABD'de üniversitelerde Filistin'e destek: Öğrenciler engel tanımıyor
        Asgari ücret açıklaması
        Asgari ücret açıklaması
        Sharon Stone'un gözyaşları
        Sharon Stone'un gözyaşları
        30'larında duruyor ama 60 yaşında! Kainat güzeli seçildi
        30'larında duruyor ama 60 yaşında! Kainat güzeli seçildi
        Eski ve yeni sevgilisi aynı karede
        Eski ve yeni sevgilisi aynı karede
        Benimsenmesi gereken 10 Z Kuşağı stili
        Benimsenmesi gereken 10 Z Kuşağı stili
        2024 yazının merakla beklenen 12 filmi
        2024 yazının merakla beklenen 12 filmi
        Bakan Şimşek'ten KDV açıklaması
        Bakan Şimşek'ten KDV açıklaması
        Hamburgeri ABD'ye kaptıran Almanya'nın gözü dönerde mi?
        Hamburgeri ABD'ye kaptıran Almanya'nın gözü dönerde mi?
        Özgüven ve güzelliğin yeni sembolü! Gurur duyuyorlar
        Özgüven ve güzelliğin yeni sembolü! Gurur duyuyorlar