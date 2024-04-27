Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman Petrolspor taraftarlarından şampiyonluk kutlaması

        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta TPAO Batman Petrolspor, Turgutluspor deplasmanından 3-2'lik galibiyetle dönerek şampiyon oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 19:14 Güncelleme: 27.04.2024 - 19:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman Petrolspor taraftarlarından şampiyonluk kutlaması
        ABONE OL
        ABONE OL

        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta TPAO Batman Petrolspor, Turgutluspor deplasmanından 3-2'lik galibiyetle dönerek şampiyon oldu. 2’nci lige yükselen TPAO Batman Petrolspor'un taraftarları, şampiyonluğu coşkuyla kutladı.

        TFF 3’üncü lig 2’nci grupta TPAO Batman Petrolspor, Manisa'da Turgutlu Spor deplasmanından 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Liginde şampiyon olan TPAO Batman Petrolspor, TFF 2’nci Lig'e yükseldi. Valilik tarafından taraftarların maçı izlemesi için, valilik binası önüne dev ekran kuruldu. Maçı izlemeye gelenler üst aramasının ardından alana alındı. Maç boyunca sık sık tezahürat yapan taraftarlar, maçı dev ekrandan izledi. Karşılaşmanın ardından taraftarlar, şampiyonluk kutlaması yaptı. Şehir turu atan grup, daha sonra dağıldı. Gruba yoldan geçen arabalarda korna çalarak destek verdi.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        Taraftarın valilik önünde kurulan alana girişi

        Taraftarın maçı izlemesi

        Tezahüratlar

        Şampiyonluk sonrası taraftarın kutlama yapması

        Genel ve detay görüntüler

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Buse Naz Çakıroğlu, Avrupa şampiyonu!
        Buse Naz Çakıroğlu, Avrupa şampiyonu!
        Karşılaşmada müthiş heyecan!
        Karşılaşmada müthiş heyecan!
        Bulunan kemikler Korhan Berzeg'e ait çıktı
        Bulunan kemikler Korhan Berzeg'e ait çıktı
        Öğrenci midibüsü devrildi: 12 yaralı
        Öğrenci midibüsü devrildi: 12 yaralı
        Köpeğiyle yürüyüşe çıktı, cansız bedeni bulundu
        Köpeğiyle yürüyüşe çıktı, cansız bedeni bulundu
        O anlar kamerada! 2 kişiyi bıçaklayan saldırgan vurularak yakalandı!
        O anlar kamerada! 2 kişiyi bıçaklayan saldırgan vurularak yakalandı!
        Belçika'daki olaylarda PKK/KCK izi
        Belçika'daki olaylarda PKK/KCK izi
        Ali Koç: Fenerbahçe herkesin önündedir
        Ali Koç: Fenerbahçe herkesin önündedir
        ABD'de üniversitelerde Filistin'e destek: Öğrenciler engel tanımıyor
        ABD'de üniversitelerde Filistin'e destek: Öğrenciler engel tanımıyor
        Anadolu'da kırkikindi zamanı!
        Anadolu'da kırkikindi zamanı!
        Asgari ücret açıklaması
        Asgari ücret açıklaması
        Akşener'den açıklamalar: Son kez konuşuyorum
        Akşener'den açıklamalar: Son kez konuşuyorum
        Sharon Stone'un gözyaşları
        Sharon Stone'un gözyaşları
        30'larında duruyor ama 60 yaşında! Kainat güzeli seçildi
        30'larında duruyor ama 60 yaşında! Kainat güzeli seçildi
        Eski ve yeni sevgilisi aynı karede
        Eski ve yeni sevgilisi aynı karede
        Benimsenmesi gereken 10 Z Kuşağı stili
        Benimsenmesi gereken 10 Z Kuşağı stili
        2024 yazının merakla beklenen 12 filmi
        2024 yazının merakla beklenen 12 filmi
        Bakan Şimşek'ten KDV açıklaması
        Bakan Şimşek'ten KDV açıklaması
        Hamburgeri ABD'ye kaptıran Almanya'nın gözü dönerde mi?
        Hamburgeri ABD'ye kaptıran Almanya'nın gözü dönerde mi?
        Özgüven ve güzelliğin yeni sembolü! Gurur duyuyorlar
        Özgüven ve güzelliğin yeni sembolü! Gurur duyuyorlar

        Benzer Haberler

        Beşiri'de Eğitimde Başarıyı Artırma Proje toplantısı yapıldı
        Beşiri'de Eğitimde Başarıyı Artırma Proje toplantısı yapıldı
        Batman'da ilkokul öğrencileri Hasankeyf'in tarihi mekanlarını gezdi
        Batman'da ilkokul öğrencileri Hasankeyf'in tarihi mekanlarını gezdi
        Kaymakam Güngör, tarihi Pisyar Köprüsünde incelemelerde bulundu
        Kaymakam Güngör, tarihi Pisyar Köprüsünde incelemelerde bulundu
        DEM Parti Batman İl Eş Başkanı, gözaltına alındı (2)
        DEM Parti Batman İl Eş Başkanı, gözaltına alındı (2)
        Batman'da cep telefonu bataryasının patlaması güvenlik kamerasında
        Batman'da cep telefonu bataryasının patlaması güvenlik kamerasında
        Cep telefonu tamir sırasında patladı
        Cep telefonu tamir sırasında patladı