Batman Petrolspor taraftarlarından şampiyonluk kutlaması

TFF 3’üncü lig 2’nci grupta TPAO Batman Petrolspor, Manisa'da Turgutlu Spor deplasmanından 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Liginde şampiyon olan TPAO Batman Petrolspor, TFF 2’nci Lig'e yükseldi. Valilik tarafından taraftarların maçı izlemesi için, valilik binası önüne dev ekran kuruldu. Maçı izlemeye gelenler üst aramasının ardından alana alındı. Maç boyunca sık sık tezahürat yapan taraftarlar, maçı dev ekrandan izledi. Karşılaşmanın ardından taraftarlar, şampiyonluk kutlaması yaptı. Şehir turu atan grup, daha sonra dağıldı. Gruba yoldan geçen arabalarda korna çalarak destek verdi.

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