Batman Petrolspor taraftarlarından şampiyonluk kutlaması
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta TPAO Batman Petrolspor, Turgutluspor deplasmanından 3-2'lik galibiyetle dönerek şampiyon oldu.
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta TPAO Batman Petrolspor, Turgutluspor deplasmanından 3-2'lik galibiyetle dönerek şampiyon oldu. 2’nci lige yükselen TPAO Batman Petrolspor'un taraftarları, şampiyonluğu coşkuyla kutladı.
TFF 3’üncü lig 2’nci grupta TPAO Batman Petrolspor, Manisa'da Turgutlu Spor deplasmanından 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Liginde şampiyon olan TPAO Batman Petrolspor, TFF 2’nci Lig'e yükseldi. Valilik tarafından taraftarların maçı izlemesi için, valilik binası önüne dev ekran kuruldu. Maçı izlemeye gelenler üst aramasının ardından alana alındı. Maç boyunca sık sık tezahürat yapan taraftarlar, maçı dev ekrandan izledi. Karşılaşmanın ardından taraftarlar, şampiyonluk kutlaması yaptı. Şehir turu atan grup, daha sonra dağıldı. Gruba yoldan geçen arabalarda korna çalarak destek verdi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Taraftarın valilik önünde kurulan alana girişi
Taraftarın maçı izlemesi
Tezahüratlar
Şampiyonluk sonrası taraftarın kutlama yapması
Genel ve detay görüntüler
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