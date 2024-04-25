DEM Parti Batman İl Eş Başkanı, gözaltına alındı (2)

Batman'da gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) İl Eş Başkanı Mustafa Mesut Tekik, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Tekik’in, dün DEM Parti İl Başkanlığı binasında yapılan aramada ele geçirilen örgütsel dokümanlar, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ve öldürülen PKK’lıların fotoğrafları nedeniyle ifadesinin alındığı öğrenildi.

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