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        Batman'da 4 bin 492 paket kaçak sigara ele geçirildi

        Hasankeyf ilçesinde 4 bin 492 paket kaçak sigara ele geçirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 15:42 Güncelleme: 25.04.2024 - 15:42
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        Batman'da 4 bin 492 paket kaçak sigara ele geçirildi
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        Hasankeyf ilçesinde 4 bin 492 paket kaçak sigara ele geçirdi.

        Hasankeyf Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılığın önlenmesi amacıyla yapılan yol kontrol uygulamasında bir araçta yapılan aramada, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 4 bin 492 paket kaçak sigara ele geçirildi.

        Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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