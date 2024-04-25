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        Batman'da kaçakçılık operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı

        Batman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 13:59 Güncelleme: 25.04.2024 - 13:59
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        Batman'da kaçakçılık operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı
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        Batman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte kaçakçılığın önlenmesi amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte çalışma yürütüldü.

        Yapılan aramalarda, 4️20 paket gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen sigara, 4 gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen cep telefonu, Hasankeyf uygulama noktasında da şüphe üzerine durdurulan bir araçta, 4 bin 492 kaçak olduğu değerlendirilen sigara ele geçirildi.

        Yakalanan 5 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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