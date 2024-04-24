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        Batman'da DEM Parti il binasında arama yapıldı

        BATMAN'da yürütülen bir terör soruşturması kapsamında, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) il binasında arama yapıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 20:47 Güncelleme: 24.04.2024 - 20:50
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        Batman'da DEM Parti il binasında arama yapıldı
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        BATMAN’da yürütülen bir terör soruşturması kapsamında, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) il binasında arama yapıldı. Yaklaşık 4 saat süren aramada çok sayıda doküman ve öldürülen bazı PKK'lı teröristlerin fotoğrafları ele geçirildi. İl Eş Başkanı Mustafa Mesut Tekik, “Tamamen meşru kültür sanat edebiyat dergilerine, demokrasi mücadelesinde katledilen canlarımızın fotoğraflarına el konuldu. Tabi bizler bu binadan, evimizden, yuvamızdan, okulumuzdan alınıp götürülen her materyalin sonuna kadar arkasındayız ve sahipleneceğiz” dedi.

        Batman'da Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, DEM Parti Batman İl binasına operasyon düzenlendi. Operasyonda, il binasında arama yapıldı. Yaklaşık 4 saat süren aramada çok sayıda doküman ve öldürülen bazı PKK'lı teröristlerin fotoğraflarına el konuldu. Arama sırasında il binasının girişi kapatılırken, çevresinde de çevik kuvvet ekiplerince geniş güvenlik önlemi alındı.

        ‘GÖTÜRÜLEN HER MATERYALİN ARKASINDAYIZ’

        Yapılan aramanın ardından partililer il binası önünde toplanırken, DEM Parti İl Eş Başkanı Mustafa Mesut Tekik, basın açıklaması yaptı. Tekik, el konulan materyallerin arkasında olduklarını belirterek, “Yeni bir kayyum rejimine zemin hazırlama amaçlı psikolojik savaş yöntemlerinin tümünün devreye sokulduğunu, manipülasyonların yapıldığını, yerel yönetimlerimizin illegalize edilmeye çalışıldığını gene partimizin yasal, meşru demokratik siyaset anlayışının kriminilaze edilmeye çalışıldığını bugün parti il binamıza yapılan baskınla ve 4 saat süren aramayla bir kez daha görüntülemiş olduk. Yaklaşık 4 saat sürdü arama ve tamamen meşru kültür sanat edebiyat dergilerine, demokrasi mücadelesinde katledilen canlarımızın fotoğraflarına el konuldu. Tabi bizler bu binadan, evimizden, yuvamızdan, okulumuzdan alınıp götürülen her materyalin sonuna kadar arkasındayız ve sahipleneceğiz” dedi.

        Grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.

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