Batman'da hakkında 67 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

Batman'da hakkında 67 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü polis ekiplerince yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Bahçelievler Mahallesi'nde durumundan şüphelenilerek durdurulan E.E'nin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı.

Yapılan incelemede E.E. hakkında, "hükümlü veya tutuklunun kaçması", "resmi belgede sahtecilik", "bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak" gibi 10 suçtan 67 yıl 7 ay kesilmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.