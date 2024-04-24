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        Batman'da hakkında 67 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

        Batman'da hakkında 67 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü polis ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 19:17 Güncelleme: 24.04.2024 - 19:17
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        Batman'da hakkında 67 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı
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        Batman'da hakkında 67 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü polis ekiplerince yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Bahçelievler Mahallesi'nde durumundan şüphelenilerek durdurulan E.E'nin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı.

        Yapılan incelemede E.E. hakkında, "hükümlü veya tutuklunun kaçması", "resmi belgede sahtecilik", "bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak" gibi 10 suçtan 67 yıl 7 ay kesilmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

        Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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