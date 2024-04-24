Batman'da DEM Parti il binasında arama yapıldı

Arama sırasında birçok örgütsel doküman, terör örgütü mensuplarının poster ve afişleri ile yasa dışı kitaplar ele geçirildi.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve Çevik Kuvvet ekipleri, DEM Parti il binasında arama yaptı.

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