Hasankeyf Kaymakamı İmrak encümen ve meclis üyeleriyle bir araya geldi

Görüşmede, köylerde yapılan çalışmalar, köylerin mevcut sorunları ve talepler ele alındı.

Kaymakam İmrak, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde seçilen il genel meclis üyeleri ve köylere hizmet götürme birliği encümenlerini makamında kabul etti, görevlerinde başarılar diledi.

Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, köylere hizmet götürme birliği encümenleri ve il genel meclis üyeleri ile bir araya geldi.

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