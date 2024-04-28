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        Kırsalda yılan ısırınca askeri helikopterle alındı; fark edilmek için ateş yakmışlar

        BATMAN'da, pancar toplamaya giderken, sol ayağından yılanın ısırdığı Bahadır Taş (21), askeri helikopterle hastaneye götürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 16:35 Güncelleme: 28.04.2024 - 16:40
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        Kırsalda yılan ısırınca askeri helikopterle alındı; fark edilmek için ateş yakmışlar
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        BATMAN'da, pancar toplamaya giderken, sol ayağından yılanın ısırdığı Bahadır Taş (21), askeri helikopterle hastaneye götürüldü. Amcası Fatih Taş, "Helikopterin bizi görmesi ve yerimizi belirtmek için ateş yaktık, duman çıkardık. Yeğenimi helikopterle hastaneye ulaştıran devletimize minnettarız" dedi.

        Olay, dün akşam, Sason ilçesi Akçalı köyü Budaklı mezrası Rabeni mevkisinde meydana geldi. Aşağı Mahalle'de oturan Bahadır Taş'ı, pancar toplamak için Mereto Dağı'na giderken sol ayağından yılan ısırdı. Durumun bildirilmesi üzerine, engebeli araziden Taş'ın alınması için Diyarbakır Jandarma Hava Grup Komutanlığı'na ait askeri helikopter yönlendirildi. Sağlık görevlileriyle bölgeye gelen ekipler, ilk müdahalesinin ardından Taş'ı, İl Jandarma Komutanlığı'na getirdi. Taş, burada hazır bekleyen ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.

        Bu sırada Bahadır Taş'ın yanına ulaşan amcası Fatih Taş, olayı anlatarak, "Yeğenim Mereto Dağı'nın eteklerinde pancar toplamaya gitti. Pancar toplarken ayağını yılan ısırdı. Yanında bulunan gençler 112'yi aradı. Jandarma helikopterle hastamızı almaya geldi. Olay yerine ben de gittim. Helikopterin bizi görmesi ve yerimizi belirtmek için ateş yaktık, duman çıkardık. Çünkü o an yerimizi belli etmenin başka yolu yoktu. Helikopter geldiğinde dumanı görüp direkt oraya iniş yaptı. Yeğenimi helikopterle hastaneye ulaştıran devletimize minnettarız. Hastamız şu anda yoğun bakımda ve durumu gayet iyi. Bu konuda, yetkililerden Allah razı olsun. Devletimiz, hastamız için seferber oldu. Jandarmamız, sağlıkçılarımız, Sason ve Kozluk karakol komutanlarımız ile jandarma seferber oldu. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz" dedi.

        Bahadır Taş'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin sürdüğü belirtildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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