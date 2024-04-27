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        Yılanın ısırdığı kişi, askeri helikopterle alınıp, ambulansla hastaneye götürüldü

        BATMAN'ın Sason ilçesinde, pancar toplamak için mezraya gittiği sırada yılanın ısırdığı B.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 22:30 Güncelleme: 27.04.2024 - 22:35
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        Yılanın ısırdığı kişi, askeri helikopterle alınıp, ambulansla hastaneye götürüldü
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        BATMAN’ın Sason ilçesinde, pancar toplamak için mezraya gittiği sırada yılanın ısırdığı B.T., askeri helikopterle hastaneye götürüldü. 

        Olay, akşam saatlerinde Sason ilçesine bağlı Akçalı köyü Budaklı Mezrası, Rabeni mevkisinde meydana geldi. İlçeye bağlı Aşağı Mahalle'de oturan B.T.’yi, pancar toplamak için Mereto Dağı’na gitmek istediği sırada yılan ısırdı. Durumun bildirilmesi üzerine, engebeli araziden B.T.’nin alınması için Diyarbakır Jandarma Hava Grup Komutanlığı’na ait askeri helikopter yönlendirildi. Sağlık ekipleriyle birlikte bölgeye gelen ekipler, ilk müdahalesinin ardından B.T.'yi İl Jandarma Komutanlığı’na getirdi. B.T., burada hazır bekleyen ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. B.T.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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