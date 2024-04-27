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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Oğuzhan Genç yazdı: Ya kupa da olmazsa? - Fenerbahçe Haberleri

        Oğuzhan Genç yazdı: Ya kupa da olmazsa?

        Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe evinde Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Habertürk muhabiri Oğuzhan Genç, derbinin Beşiktaş tarafını değerlendirdi

        Giriş: 27.04.2024 - 21:40 Güncelleme: 27.04.2024 - 21:40
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        Oğuzhan Genç yazdı: Ya kupa da olmazsa?
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        Bu sezon özelinde farklı dünyalardaki iki ezeli rakibinin buluşmasıydı Kadıköy'deki maç. Elde en önemli hedef olarak Türkiye Kupası kalan Beşiktaş, Ankaragücü deplasmanından verimsiz oyuna rağmen golsüz beraberlik tesellisiyle final için umudunu koruyarak derbiye geldi. Fenerbahçe ise Sivas'ta "Şampi..." yaptığı Galatasaray'ı, "Şampiyo." yapmamak için sahadaydı.

        NECİP ALARM VERİRKEN MUSRATI ATILDI

        Ev sahibi olması, kadro kalitesi, yedek kulübesi zenginliği ve kazanma zorunluluğunu da göz önünde bulundurunca ağır basan taraf doğal olarak Fenerbahçe'ydi. Serdar Topraktepe'nin yeniden göreve gelmesiyle (Bu sezonki 6. hoca) biraz olsun dinginliğe kavuşan Beşiktaş ise bu sezon çok üzdüğü taraftarına ilk derbi galibiyeti hediyesi için rahatlığına güveniyordu. Kadıköy'deki stres, gol yemediği ve eksik kalmadığı sürece Beşiktaş'ı oyuna ortak edebilirdi ama sağ bekteki Necip sürprizi daha 8. dakikadaki sarı kartla alarm verdi. Tehlike çanları sağ kanat için çalarken beklenmedik darbe 25. dakikada Musrati'nin atılmasıyla geldi. Beşiktaş, VAR incelemesiyle 10 kişi kalırken 5 dakika sonra da eski golcüsü Batshuayi'nin golü geldi. Hücumda hiç varlık gösteremeyen Beşiktaş'ın ilk şutu ise 39'da gelebildi.

        CENK TOSUN UMUTLANDIRDI AMA...

        İkinci yarı başında Beşiktaş biraz daha oyunda gibi görünse de Chamberlain'in taca verdiği pasla başlayan hatalar zinciri 69'da İrfan'ın golüyle bitti. Sonrası ise bu sezonki eziyetin devamı şeklinde geçerken Cenk Tosun muhteşem bir vuruşla Kadıköy'ü biraz olsun endişeye sevk etti. Kalan bölümdeki hareketlenme Beşiktaş'a gol ve puan için yeterli olmadı. Siyah-beyazlılar sezonu 4 İstanbul derbisinde yenilgiyle kapattı.

        MUSRATI TALİHSİZ BAŞLADI, KONTROLSÜZ DEVAM EDİYOR

        Beşiktaş tarihinin en pahalı transferi Musrati, Galatasaray derbisinde kendi kalesine attığı golle talihsiz bir başlangıç yapmıştı. Fenerbahçe derbisinde ise kontrolsüz devam etti. Böyle önemli bir yatırımın kalitesini bir an önce göstermesini beklemek taraftarların hakkı.

        FİNALE YETER AMA YA KUPA?

        Beşiktaş, Ankaragücü'nü ligde olduğu gibi kupa yarı finalinde de evinde yenerek finale çıkabilir. Ama ilk maçlara bakınca muhtemel rakibi Trabzonspor karşısında finalde işler kolay değil. Takım şu anda 5. sıraya inmiş durumda. Ya kupa da olmazsa...

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