Batman'da dağda yılanın ısırdığı kişi askeri helikopterle hastaneye yetiştirildi
Batman'ın Sason ilçesinde Mereto Dağı'nda yılanın ısırdığı kişi, askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı.
Batman'ın Sason ilçesinde Mereto Dağı'nda yılanın ısırdığı kişi, askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Aşağı Mahalle'de ikamet eden B.T, Mereto Dağı'na pancar toplamaya çıktı.
B.T'yi, Akçalı köyü Budaklı mezrasındaki Rabeni mevkisinde yılan ısırdı.
İhbar üzerine Diyarbakır Jandarma Hava Grup Komutanlığından helikopterle bulunduğu yerden alınarak İl Jandarma Komutanlığına getirilen B.T, ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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