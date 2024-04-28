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        Batman'da hafriyat kamyonunun çarptığı sürüdeki 28 koyun öldü

        BATMAN'da köprüden geçtiği sırda hafriyat kamyonunun çarptığı sürüdeki 28 koyun öldü, 14'ü yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 18:25 Güncelleme: 28.04.2024 - 18:30
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        Batman'da hafriyat kamyonunun çarptığı sürüdeki 28 koyun öldü
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        BATMAN’da köprüden geçtiği sırda hafriyat kamyonunun çarptığı sürüdeki 28 koyun öldü, 14’ü yaralandı.

        Kaza, öğle saatlerinde Batman-Gercüş karayolunun 38'inci kilometresindeki Hasankeyf Köprüsü’nde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen A.Ö. yönetimindeki hafriyat kamyonu, yoldan geçen koyun sürüsüne çarptı. Kazada sürüdeki 28 koyun öldü, 14’ü yaralandı. İhbarla olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler olası bir kazaya karşı yolda önlem alırken, ölen hayvanlar yoldan kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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