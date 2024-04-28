Batman'da hafriyat kamyonunun çarptığı sürüdeki 28 koyun öldü

Kaza, öğle saatlerinde Batman-Gercüş karayolunun 38'inci kilometresindeki Hasankeyf Köprüsü’nde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen A.Ö. yönetimindeki hafriyat kamyonu, yoldan geçen koyun sürüsüne çarptı. Kazada sürüdeki 28 koyun öldü, 14’ü yaralandı. İhbarla olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler olası bir kazaya karşı yolda önlem alırken, ölen hayvanlar yoldan kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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