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        Batman'da zincirleme kaza; 1'i ağır 6 yaralı

        BATMAN'da1 tanker, 1 hafif ticari araç ve 1 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 13:33 Güncelleme: 14.04.2024 - 13:35
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        Batman'da zincirleme kaza; 1'i ağır 6 yaralı
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        BATMAN'da1 tanker, 1 hafif ticari araç ve 1 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde Gercüş ilçesi Yassıca köyü mevkisinde meydana geldi. 27 AJV 221 plakalı tanker, 47 AH 792 hafif ticari araç ve 1 otomobil çarpıştı. Kazada Yusuf K. (55), Sara K. (54), Bahar K. (26), Mahmut K. (12), Fikriye S. (49) ve ismi öğrenilmeyen tanker şoförü yaralandı. İhbarla olay yerine ekipler sevk edildi. Yaralılar, önce Gercüş Devlet Hastanesi'ne, ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tanker şoförünün durumunun ağır olduğu belirtilirken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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