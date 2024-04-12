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        Sason Belediye Başkanı Demir, mazbatasını aldı

        Batman'da AK Parti'den Sason Belediye Başkanı seçilen İrfan Demir, mazbatasını alarak görevine başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 15:06 Güncelleme: 12.04.2024 - 15:06
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        Sason Belediye Başkanı Demir, mazbatasını aldı
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        Batman'da AK Parti'den Sason Belediye Başkanı seçilen İrfan Demir, mazbatasını alarak görevine başladı

        İlçe Seçim Kuruluna giden Demir'e İlçe Seçim Kurulu Başkanı Ferhat Beşir tarafından mazbatası verildi.

        Daha sonra belediyeye geçen Demir, göreve başladı.

        Demir, kapılarının tüm vatandaşlara açık olacağını belirterek, "Belediyemizin kazananı Sason halkıdır. Tüm vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Sosyal belediyecilik anlamında çok güzel hizmetler yapacağız. Sasonlu hemşehrilerimizin gönlünde yer edindik. Bundan sonra da icraatlarımız ve hizmetlerimizle kalıcı olmak için, tüm halkımıza eşit şekilde hizmet sunmak için gayret edeceğiz. Hep birlikte ilçemizi kalkındıracağız" diye konuştu.

        Demir, daha sonra tebrikleri kabul etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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