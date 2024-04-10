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        Hasankeyf Kaymakamı İmrak'tan Ramazan Bayramı mesajı

        Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 12:52 Güncelleme: 10.04.2024 - 12:52
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        Hasankeyf Kaymakamı İmrak'tan Ramazan Bayramı mesajı
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        Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        İmrak, mesajında, bayramların toplum olarak birlik ve beraberliğin pekiştiği, sevinçlerin ve mutlulukların paylaşıldığı özel günler olduğunu belirtti.

        Her türlü güzelliğin ve mutluluğun yaşandığı bayramlarda eş, dost, akraba, hasta ve büyüklerin ziyaret edildiğini kaydeden İmrak, şunları kaydetti:

        "Bayramlarda ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatılır, çocuklar sevindirilir, dargınlıklar giderilir, küskünler barışır. Ramazan Bayramı'nın ülkemize, milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa huzur, barış ve kardeşlik getirmesini temenni ederim. Başta şehit aileleri ve gazilerimiz olmak üzere bütün Hasankeyfli vatandaşlarımızın bayramını kutlarım."

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