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        Batman'da makas atarak ilerleyen sürücü kamerada

        BATMAN'da makas atarak ilerleyen sürücü, trafikteki diğer araçları tehlikeye attı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 18:34 Güncelleme: 11.04.2024 - 18:40
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        Batman'da makas atarak ilerleyen sürücü kamerada
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        BATMAN’da makas atarak ilerleyen sürücü, trafikteki diğer araçları tehlikeye attı. O anlar, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

        Batman- Siirt Çevre yolunda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 72 BA 617 plakalı otomobil, trafiğin aktığı yolda makas atarak ilerledi. O anlar, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kayda alan sürücünün, “Sol boş, kasten sağa geçiyor ki sollama yapsın. Bak bak, seyret. Kendini herhalde öyle mutlu hissediyor” dediği duyuldu.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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