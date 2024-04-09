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        Hasankeyf Kaymakamı İmrak'tan 10 Nisan Polis Haftası mesajı

        Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179'uncu yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 12:26 Güncelleme: 09.04.2024 - 12:26
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        Hasankeyf Kaymakamı İmrak'tan 10 Nisan Polis Haftası mesajı
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        Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179'uncu yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

        İmrak, mesajında, polis teşkilatının kurulduğu tarihten günümüze kadar ülkenin dört bir köşesinde büyük bir özveriyle huzur ve güven ortamının sağlanmasında fedakarlıkla çalıştığını belirtti.

        Polis teşkilatının gece gündüz her koşulda görevini büyük bir özveriyle yerine getirdiğini ifade eden İmrak, şunları kaydetti:

        "Bu duygu ve düşüncelerle Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü ve Polis Haftası'nı içtenlikle kutluyorum. Görevleri esnasında şehit olan polislerimizi rahmet, gazilerimizi şükranla anıyorum. Görevi başında bulunan emniyet teşkilatımızın her kademesindeki fedakar ve cefakar değerli mensuplarına ailece sağlık ve huzur dolu uzun ömürler diliyorum."

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