Batman Engelliler Spor Kulübü - Beta Enerji Adana Engelliler Spor: 55-74
TEKERLEKLİ Sandalye Basketbol 1'inci Ligi Yarı Final 2'nci maçında Batman Engelliler Spor Kulübü, kendi sahasında konuk ettiği Beta Enerji Adana Engelliler Spor Kulübü'ne 55-74 mağlup olarak Süper Lig'e çıkma hedefine veda etti.
TEKERLEKLİ Sandalye Basketbol 1'inci Ligi Yarı Final 2'nci maçında Batman Engelliler Spor Kulübü, kendi sahasında konuk ettiği Beta Enerji Adana Engelliler Spor Kulübü'ne 55-74 mağlup olarak Süper Lig'e çıkma hedefine veda etti.
Tekerlekli Sandalye Basketbol 1'inci Ligi Yarı Final 2'nci maçında Batman Engelliler Spor Kulübü, 19 Mayıs Mahallesi'nde bulunan 19 Mayıs Spor Salonu’nda Beta Enerji Adana Engelliler Spor Kulübü'nü konuk etti. Batman Engelliler Spor Kulübü, kendi sahasında konuk ettiği Beta Enerji Adana Engelliler Spor Kulübü'ne 55-74 mağlup olarak Süper Lig'e çıkma hedefine veda etti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.