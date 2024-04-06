Batman Engelliler Spor Kulübü - Beta Enerji Adana Engelliler Spor: 55-74

TEKERLEKLİ Sandalye Basketbol 1'inci Ligi Yarı Final 2'nci maçında Batman Engelliler Spor Kulübü, kendi sahasında konuk ettiği Beta Enerji Adana Engelliler Spor Kulübü'ne 55-74 mağlup olarak Süper Lig'e çıkma hedefine veda etti.

Tekerlekli Sandalye Basketbol 1'inci Ligi Yarı Final 2'nci maçında Batman Engelliler Spor Kulübü, 19 Mayıs Mahallesi'nde bulunan 19 Mayıs Spor Salonu’nda Beta Enerji Adana Engelliler Spor Kulübü'nü konuk etti. Batman Engelliler Spor Kulübü, kendi sahasında konuk ettiği Beta Enerji Adana Engelliler Spor Kulübü'ne 55-74 mağlup olarak Süper Lig'e çıkma hedefine veda etti.