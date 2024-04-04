Batman'da yol kapatıp konteynerleri ateşe veren maskeli gruba polis müdahale etti
BATMAN'da yol kapatarak çöp konteynerlerini ateşe veren yüzleri maskeli gruba, polis ekipleri müdahale etti.
BATMAN'da yol kapatarak çöp konteynerlerini ateşe veren yüzleri maskeli gruba, polis ekipleri müdahale etti.
Bağlar Mahallesi’nde akşam saatlerinde yüzlerine maske takarak bir araya gelen grup, yolu kapatıp çöp konteynerlerini ateşe verdi. Uyarılara rağmen dağılmayarak taş ve havai fişek atan gruba, polis ekipleri Toplumsal Müdahale Aracı (TOMA) ile müdahale etti. Müdahalenin ardından gruptakiler ara sokaklara kaçarak dağılırken, yanan çöp konteynerleri de TOMA’dan sıkılan su ile söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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