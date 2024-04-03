Beşiktaş'taki yangında hayatını kaybeden Güngör'ün cenazesi Batman'da defnedildi

Barış Güngör'ün kısa süre önce askerden geldiği, bir süre memleketinde kaldıktan sonra çalışmak için İstanbul'a gittiği öğrenildi.

Beşiktaş'ta 16 katlı binanın altındaki tadilat yapılan gece kulübünde çıkan yangında yaşamını yitirenlerden Güngör'ün cenazesi, yakınları tarafından Batman'a getirildi.

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