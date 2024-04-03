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        Beşiktaş'taki yangında hayatını kaybeden Güngör'ün cenazesi Batman'da defnedildi

        İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki gece kulübünde tadilat sırasında çıkan yangında hayatını kaybedenlerden 21 yaşındaki Barış Güngör'ün cenazesi, memleketi Batman'da toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 20:35 Güncelleme: 03.04.2024 - 20:35
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        Beşiktaş'taki yangında hayatını kaybeden Güngör'ün cenazesi Batman'da defnedildi
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        İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki gece kulübünde tadilat sırasında çıkan yangında hayatını kaybedenlerden 21 yaşındaki Barış Güngör'ün cenazesi, memleketi Batman'da toprağa verildi.

        Beşiktaş'ta 16 katlı binanın altındaki tadilat yapılan gece kulübünde çıkan yangında yaşamını yitirenlerden Güngör'ün cenazesi, yakınları tarafından Batman'a getirildi.

        Güngör'ün cenazesi, Asri Mezarlık'ta okunan dualar ve gözyaşlarıyla defnedildi.

        Barış Güngör'ün kısa süre önce askerden geldiği, bir süre memleketinde kaldıktan sonra çalışmak için İstanbul'a gittiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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